2021/07/26 | 08:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن موعد انتهاء الدعاية الانتخابية وتؤكد على اجراء الانتخابات بموعدها المركز الخبري الوطني.

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