إندونيسيا.. كورونا قتل أكثر من 100 طفل أسبوعيا هذا الشهر

2021/07/26 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أطباء إن مئات الأطفال في إندونيسيا ماتوا بسبب فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وكثير منهم دون سن الخامسة، وهو معدل وفيات أكبر من مثيله في أي دولة أخرى، ويتحدى فكرة أن الأطفال يواجهون الحد الأدنى من مخاطر كورونا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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