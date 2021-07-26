شاهد.. نسر أصلع يستخدم جناحيه كمجاديف للسباحة عبر بحيرة

2021/07/26 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد نادر، التقطت امرأة في مينيسوتا مقطع فيديو لنسر أصلع وهو يسبح عبر بحيرة ويستخدم جناحيه كمجاديف.هل سبق لك أن رأيت شيئًا كهذا؟

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