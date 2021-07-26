دور المفكرين التنويري - داخل حسن جريو

2021/07/26 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#داخل_حسن_جريو تعيش بلداننا العربية بعامة , وبلدنا العراق بخاصة أزمة فكرية حادة ونكوص واضح بدور المثقفين والمفكرين وصناع الراي, بعدم قدرتهم على التصدى لموجات التجهيل والتدليس وتزيف الثقافة التي تسود مجتمعاتهم , وتوافد تقافات غريبة عن مجتمعاتهم باتت تنخر في نسيجها الإجتماعي , وفساد مالي وأخلاقي ينخر مؤسساتهم ويهدد كيانات دولهم , وكما يشير إبن خلدون : " أن أول أسباب سقوط الدول هو التفريط بالعدل و زرع بذور الإنقسا ......





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