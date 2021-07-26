2021/07/26 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجي تعاود عجلة الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، دورانها اليوم من جديد بقامة خمس مواجهات حاسمة تحتضنها ملاعب بغداد والمحافضات . حيث يحل فريق الشرطة صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب، ضيفاً على الصناعات الكهربائية الثامن عشر في لقاء مصيري، إذ يتطلع الصناعات الجريح إلى فرصة اخيرة لإثبات أحقيته بالبقاء في دوري الأضواء، في المقابل يسعى أبناء القيثارة الخضراء الى العودة من جديد للمقدمة والمنافسة على حجز مقعد له في الاستحقاقات الخارجية .وفي مباراة أخرى يستضيف ملعب التاجي مباراة فريقي الكهرباء الرابع عشر والطلبة صاحب الترتيب السابع عشر في لقاء بغاية الأهمية للأنيق لتحديد مصيره بالبقاء أو الابتعاد عن المنافسة الأغلى على قلوب جماهيره الكبيرة.وتجمع المباراة الثالثة فريقي اربيل الثاني عشر وضيفه الزوراء الوصيف، إذ يطمح ابناء القلعة الصفراء الى انهاء الموسم بمركز جيد من خلال تحقيق نتيجة ايجابية أمام أحد أعرق الفرق المحلية، من جانبه يسعى النوارس الى مصالحة جماهيره بعد خسارته لقب بطولة الكأس أمام القوة الجوية.وفي لقاء آخر يلتقي فريق النجف ثالث الترتيب بضيفه القاسم صاحب المركز الخامس عشر في مواجهة يرنو فيها غزلان البادية الى النقاط الكاملة، والمنافسة على مركز الوصيف، كما يلتقي اليوم أيضاً فريقي السماوة متذيل الترتيب والديوانية السادس عشر، في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لأصحاب الدار بعد نزوله الى دوري الدرجة الأولى بشكل رسمي . وتختتم الجولة والمنافسة يوم الأربعاء المقبل بلقاء الجوية بطل الموسم والحدود التاسع عشر الذي هبط الى الدرجة الأولى رسمياً، في مباراة يحتضنها ملعب الشعب الدولي الذي سيشهد تتويج الصقور بدرع المسابقة بعد تتويجه بلقب الكأس .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. خمس مواجهات حاسمة في آخر جولات الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. خمس مواجهات حاسمة في آخر جولات الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).