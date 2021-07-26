الكهرباء تتوعد موظفيها بعقوبات صارمة.. والسبب؟

2021/07/26 | 09:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توعدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، بفرض عقوبات صارمة ومساءلات قضائية بحق موظفين يبتزون المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل تقديم الخدمات، فيما وجهت منتسبيها باستبدال المحولة المعطوبة خلال مدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة.وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي في تصريح صحفي، إن “وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج عادل كريم، وجه بانجاز […]

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