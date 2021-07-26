2021/07/26 | 09:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يُجري العراق منذ أيام حوارا استراتيجيا، مع الولايات المتحدة، بهدف تنظيم العلاقة بين البلدين، وهو ما طرح تساؤلات عن طبيعة القرار الأميركي النهائي، بشأن وجود قواتها القتالية في العراق، واستراتيجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حوار بغداد وواشنطن..



هل يتكرر المشهد الافغاني بالعراق المركز الخبري الوطني.

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