الرافدين يعلن اكتمال رفع رواتب العمال المتقاعدين لشهرين

2021/07/26 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، اكتمال رفع رواتب العمال المتقاعدين لشهري تموز وآب.

وذكر المصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يعلن اكتمال رفع رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهري تموز و آب".

وأضاف البيان، أن "ذلك يتم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني".

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