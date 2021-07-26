المفوضية تحدد موعد انتهاء الدعاية الانتخابية

2021/07/26 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، موعد انتهاء الدعاية الانتخابية للمرشّحين للإنتخابات النيابية المقبلة.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "، أنه "استعدادًا لانتخاب مجلس النوّاب العراقي المقرّر إجراؤه في العاشر من شهر تشرين الأوّل لعام 2021، واستنادًا إلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الفصل السابع منه/ الدعاية الانتخابية، إذ نصّت المادّة (22) منها: "الدعاية الانتخابية الحرّة حقّ مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية، وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع".

وأضافت: "لذا صدر قرار عن مجلس المفوضين بانطلاق الدعاية الانتخابية للمرشّحين في 8/7/2021 التي ستستمرّ لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 7/10/2021".

وتابعت المفوضية: "وفي ضوء ذلك شكّلت مفوّضية الانتخابات لجان رصد (مركزية في المكتب الوطني) و(فرعية في مكاتب المحافظات الانتخابية كافّة)، تتولّى مهمّة متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى مطابقتها لنظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 الذي صدّق عليه مجلس المفوّضين ونُشِر في الموقع الرسمي الإلكتروني للمفوّضية ) https://ihec.iq/)".

وبينت بالقول: "إضافة إلى ما وقعته المفوضية من مذكرة تعاون مع أمانة بغداد بشأن تنسيق العمل والإسناد في متابعة آلية الترويج في الشوارع والساحات والطرقات، والتنسيق مع دوائر البلدية المنتشرة في عموم أرجاء العراق في المجال ذاته، كما وقّعت المفوضية مذكرة تفاهم مع هيئة الإعلام والاتصالات؛ لغرض المساندة في متابعة أساليب الترويج من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة".

وجددت المفوضية جديتها بالتزامها "في إنجاز التحضيرات اللازمة للانتخابات النيابية المقبلة ضمن موعدها المحدّد بما يتلاءم مع عملها ورسالتها بطريقة فاعلة وكفوءة وبكل نزاهة وشفافية وعدالة، إذ جرى استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتصميم ورقة الاقتراع وطباعتها في المطابع المختصة، وأتت هذه المرحلة بعد انقضاء مدة الانسحابات التي حدّدتها المفوضية في وقت سابق بين (13 – 20) حزيران لعام 2021، و جرى التصديق على أسماء المرشّحين للانتخابات بعد إجراء عملية التدقيق من الجهات ذات العلاقة، ومن ثمَّ حصل كلّ مرشح على رقم تسلسلي بموجب قرعة علنية أُجريت في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية كافّة".

واشارت إلى، ان "ضمن التحضيرات في تهيئة الموارد البشرية ليوم الاقتراع، ما تزال مفوّضية الانتخابات مستمرة في استقبال طلبات العمل بصفة موظّف اقتراع لمدّة يوم واحد من خلال رابط التقديم (http://37.98.225.237:9999/) المبيّن في موقعها الإلكتروني الرسمي، ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمفوّضية، وعلى مدى (24) ساعة لغاية 1/8/2021، إذ يكون التقديم عبر استمارة إلكترونية".

ولفتت المفوضية، إلى "ضرورة قيام المتقدّم للعمل بصفة موظّف اقتراع سحب استمارة التقديم ورقيًا، وتسليمها إلى أي مركز تسجيل تابع لمكتب المحافظة مع إرفاق المستمسكات الثبوتية المطلوبة، وعلى المتقدمين ممّن لم يسحبوا الاستمارة الورقية الدخول إلى الرابط مرة أخرى؛ لسحب الاستمارة وتسليمها إلى أي مركز تسجيل من أجل اعتمادها رسميًا".

واوضحت: "وأنجز فريق إعلام المفوضية من ملاكات (دائرة الإعلام والإتصال الجماهيري)، أول جولة ميدانية له في منطقة الكرادة ببغداد، للتواصل المباشر مع الناخبين واستطلاع ملاحظاتهم وإيصال صورة وافية عن نهج المفوضية الذي وضعه مجلس المفوضين منذ أن تسلم مسؤولياته وحتى هذا الوقت الذي وصل فيه إلى مرحلة متقدمة من العمل لإجراء انتخابات تشرين المقبلة".

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