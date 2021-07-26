مفوضية الانتخابات تحدد ساعة انتهاء دعاية المرشحين

2021/07/26 | 10:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس 7 تشرين الاول المقبل موعدا لانتهاء الدعاية الانتخابية للمرشّحين للانتخابات النيابية المقررة في العاشر من الشهر نفسه.وذكرت المفوضية في كلمتها الاسبوعية، انه”استعدادًا لانتخاب مجلس النوّاب العراقي المقرّر إجراؤه في العاشر من شهر تشرين الأوّل لعام 2021، واستنادًا إلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الفصل …

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