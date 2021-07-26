2021/07/26 | 10:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت وزارة التجارة وخلال اسبوعين من اطلاق مشروع السلة الغذائية، بتوزيع 60 % منها بين مواطني بغداد وجميع محافظات البلاد.افاد بذلك المتحدث الرسمي باسمها محمد حنون في حوار صحفي، موضحا أن “الوزارة اولت ملف البطاقة التموينية اهتماما بالغا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين عليها”، عادا مشروع السلة الغذائية “تطويرا وتعزيزا لها من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التجارة توزع 60 % من السلال الغذائية بين المواطنين first appeared on النور نيوز.

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