2021/07/26 | 10:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد توعدت وزارة الكهرباء بفرض عقوبات صارمة ومساءلات قضائية بحق موظفين يبتزون المواطنين للحصول على مبالغ مالية، مقابل تقديم الخدمات، موجهة منتسبيها باستبدال المحولة المعطوبة خلال مدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة.وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي في حديث صحفي، إن وكيل الوزارة لشؤون الانتاج المهندس عادل كريم، وجه بانجاز متطلبات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء: أي موظف يبتز المواطنين سيتعرض لعقوبات صارمة first appeared on النور نيوز.

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