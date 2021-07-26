جدول الرحلات الداخلية والخارجية للخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء

2021/07/26 | 10:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن جدول رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غد الثلاثاء ، السابع والعشرين من تموز ، من والى مطارات البلاد./انتهى9

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