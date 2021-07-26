في اطار الجولة الرابعة من الحوار الستراتيجي.. قمة مرتقبة اليوم بين بايدن والكاظمي في واشنطن

2021/07/26 | 10:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ من المقرر ان تنعقد في واشنطن اليوم ، قمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى العاصمة الاميركية واشنطن، ليلة امس الاحد بتوقيت بغداد ، في زيارةٍ رسمية تستغرق عدّة أيام تشهد بحث العلاقات العراقية الاميركية في مختلف المجالات والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.ويأتي اللقاء المقرر اليوم بين الكاظمي والرئيس الاميركي جو بايدن، في اطار الجولة الرابعة من الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ، التي انطلقت يوم الخميس الماضي بين وزيري خارجيتي البلدين.وكان الكاظمي قال في مقابلة مع / اسوشيتيد برس / بثت امسٍ الاحد ، ان زيارته الى واشنطن هي استمرار لسلسلة المحادثات التي جرت في بغداد وواشنطن لتنظيم مستوى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية في جميع المجالات التعليمية والثقافية والصحية والطاقة والامن.واضاف الكاظمي :" نحتاج هذه العلاقات لحماية علاقاتنا المشتركة وتنظيمها، ويحتاج العراق الى الانفتاح على العالم ويحتاج الى ارسال رسالة تطمين للمستثمرين بالقدوم الى العراق".واتفقت الولايات المتحدة والعراق في نيسان الماضي على ان انتقال الولايات المتحدة الى مهمة التدريب وتقديم المشورة يعني ان الدور القتالي الاميركي سينتهي، لكنهما لم يتوصلا الى جدول زمني لاستكمال هذا الانتقال، وفي اجتماع اليوم الاثنين في البيت الابيض، من المتوقع ان يتم تحديد جدول زمني .ويبلغ عدد افراد القوات الاميركية في العراق حوالي 2500 منذ اواخر العام الماضي عندما امر الرئيس دونالد ترمب بخفضه من 3000./انتهى9

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