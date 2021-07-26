مفوضية الانتخابات تنهي تصميم ورقة الاقتراع وطبعها

2021/07/26 | 10:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، الانتهاء من تصميم ورقة الاقتراع وطبعها، فيما أشارت إلى أنها مستمرة في استقبال طلبات العمل بصفة موظّف اقتراع لمدّة يوم واحد.وقالت المفوضية في بيان، إنه “استعدادا لانتخاب مجلس النوّاب العراقي المقرّر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأوّل لعام 2021، واستنادًا إلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الفصل السابع منه/ الدعاية الانتخابية، إذ نصّت المادّة (22) منها: “الدعاية الانتخابية الحرّة حقّ مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية، وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع”، ولذا صدر قرار عن مجلس المفوضين […]

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