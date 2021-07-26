تراجع أسعار النفط العالمية بسبب مخاوف انتشار متحور دلتا وفيضانات الصين

2021/07/26 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع مخاوف بشأن الطلب على الوقود من انتشار متغيرات COVID-19 والفيضانات في الصين والتي عوضت التوقعات بشح الإمدادات خلال بقية العام.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 72.91 دولارا للبرميل … Readmore

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