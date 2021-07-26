بالوثيقة .. سلطة الطيران المدني يلزم المسافرين العراقيين إبراز شهادة التطعيم ابتداءً من 1-10-2021

2021/07/26 | 10:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي إلزام جميع العراقيين المسافرين بإبراز شهادة التلقيح الدولية إبتداءً من 2021/10/1 وذكر رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، نائل سعد عبد الهادي، في بيان أنه استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/6/8، تقرر إلزام … Readmore

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