تفجير بعبوة ناسفة يستهدف منزل الناشط المدني إبراهيم كاصد في مدينة الناصرية

2021/07/26 | 10:32 - المصدر: قناة التغيير

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استهدفت عبوة ناسفة منزل الناشط المدني إبراهيم كاصد في مدينة الناصرية.

وذكر مصدر أمنى، أن عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل الناشط إبراهيم كاصد في حي الشهداء بالناصرية، انفجرت دون حدوث أي إصابات، لكنها تسببت بأضرار مادية، وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته.

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