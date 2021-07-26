2021/07/26 | 10:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يزال التونسيون يجهلون مصير رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد إعلان قرار إقالته من الرئيس قيس سعيد، ونيته تعيين خلف له لمساعدته على إدارة السلطة التنفيذية.

وقال نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، أنهم لم يستطيعوا التواصل مع المشيشي، متوقعاً احتجازه بالقصر الرئاسي.

بدوره، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريحات صحافية سابقة إنه يحاول التواصل مع المشيشي، وسط غياب لأي ردة فعل من قبل رئيس الحكومة المقال منذ إعلان القرارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكهنات باحتجاز رئيس الوزراء هشام المشيشي في القصر الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكهنات باحتجاز رئيس الوزراء هشام المشيشي في القصر الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).