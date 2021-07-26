وزارة الصحة: الموقف الوبائي خطير جداً

2021/07/26 | 10:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين 26/7/2021، من مخاطر ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقالت وزارة الصحة في بيان: انه وبسبب سوء الموقف الوبائي وارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا وصل وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي، فجر اليوم الاثنين، الى محافظة دهوك.

واضاف البيان: ان الزيارة تأتي لوضع خطط جديدة لمعالجة المصابين بفايروس كورونا وتوفير المستلزمات افتتاح مستشفيات جديدة لاستقبال المصابين بفايروس كورونا.

واشار البيان الى ان الاوضاع الصحية خطيرة جدا وحتى وقت متاخر من ليلة امس تم تسجيل عدد كبير جداً المصابين بفايروس كورونا واغلب الاصابات سجلت في محافظة دهوك.

PUKmedia ترجمة

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