سجال بين التربية النيابية والوزراة.. مامصير امتحانات المراحل المنتهية؟

2021/07/26 | 10:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت وزارة التربية اليوم الاثنين ان مواعديا متحانات المراحل المنتهية ستجري في موعدها دون تأجيل، فيما قدمت التربية النيابية مقترحات لالغاء امتحانات الثالث متوسط.

وقـــال عـضـو الـلـجـنـة الـنـيـابـيـة صـفـاء الغانم إن “اللجنة قدمت الى الـجـهـات المـعـنـيـة جملة مـن الـتـوصـيـات بــشــأن تـأجـيـل الامــتــحــانــات الــوزاريــة وانـهـاء الـعـام الــدراســي، الا انـه لاتـوجـد قـرارات قاطعة حتى الان”، ودعـا الغانم وزارة التربية الى السعي لتأجيل اجراء الامـتـحـانـات الـحـضـوريـة بسبب تـزايـد اعـداد الاصـابـات بكورونا خـلال الاونـة الاخيرة”.

واضــاف ان “وزارتــي التربية والصحة تتحملان مسؤولية ارتـفـاع الاصـابـات حال تم اجراء الامتحانات حضورياً لان وزارة الصحة هي الجهة الساندة لوزارة الـتـربـيـة بـتـوفـيـر بـيـئـة صـحـيـة للطلبة من عدمها”.

وتابع ان “هيئة الـرأي في وزارة التربية نــاقــشــت المــقــتــرحــات المــطــروحــة مـن لجنة الـتـربـيـة وتــم تقليص عــدد المــواد الــدراســيــة لمــرحــلــة الــثــالــث المــتــوســط، حـيـث قـدمـت الـلـجـنـة حـيـنـهـا مقترحا لاعـتـمـاد درجــة نـصـف الـسـنـة كـدرجـة نـهـائـيـة لـلـنـجـاح الــى مـرحـلـة الاعــداديــة مـراعـاة للوضع الصحي والاقتصادي الذي يمر به البلد”.

واشار الى انه “لايوجد اي تقليص للمواد الامتحانية الخاصة بمرحلة السادس الاعدادي للعام الدراسي 2020 – 2021 ، وان مايتم الامتحان به هو حسب اخر عملية تكييف للمواد ولايوجد اي حذف للمواد الدراسية لهذه المرحلة”.

من جانبه، اكد المتحدث الرسمي لوزارة الـتـربـيـة حـيـدر فــاروق أن “المواعيد التي حددت لاجراء الامتحانات الــوزاريــة ثـابـتـة ولايـوجـد اي تغيير او تأجيل فيها”.



وبين ان “الـوزارة ماضية بـتـعـفـيـر المــراكــز الامـتـحـانـيـة الـخـاصـة بــمــرحــلــة الــثــالــث المــتــوســط لاجــــراء الامـتـحـانـات بـمـواعـيـدهـا فـي الاول من آب المقبل لاجراء الامتحانات لاربع مواد دراسية ( فحوص ) اللغة العربية واللغة الانـكـلـيـزيـة والـكـيـمـيـاء والـريـاضـيـات والتي ستجرى داخل المراكز بعد ان تم تحديد المراكز الامتحانية وتوزيع الطلبة بحسب الرقعة الجغرافية”.

وشــدد عـلـى “الـتـوجـيـه لادارات المـراكـز بعدم تجمع اي من اولياء امور الطلبة او الطلبة قبل وبعد الامتحان امام المراكزالامتحانية”، منوها بانه “تم التنسيق مع الجهات الامنية لحماية المراكز وتأمينها اثناء فترة الامتحانات”.

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