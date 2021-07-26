2021/07/26 | 10:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشدد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وحركة “النهضة”، على وصف قرارات الرئيس، قيس سعيد، بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، بأنها “انقلاب كامل على الدستور”.وفي تصريح صحفي، عقب صدور قرارات سعيّد، مساء الأحد، قال الغنوشي؛ إنه “لا سند لها من القانون أو الدستور، وهي انقلاب على الدستور وعلى الثورة وعلى الحريات العامة والخاصة في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغنوشي يدعو التونسيين للنزول للشوارع لاسترداد الثورة first appeared on النور نيوز.

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