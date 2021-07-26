2021/07/26 | 10:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوجه رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، فجر الاثنين، إلى مقر المجلس، رفقة عدد من النواب، لكن جنودا منعوهم من دخوله.وتذرع الجنود بأن لديهم أوامر بمنع النواب من دخول المقر، فيما بث حساب حزب حركة النهضة مشاهد مباشرة للحوار بين الجانبين على أسوار المقر.وخاطب الغنوشي من أمام المقر نواب الشعب، داعيا إياهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنود يمنعون الغنوشي ونوابا من دخول البرلمان التونسي first appeared on النور نيوز.

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