انخفاض مستمر بأسعار الدولار مع افتتاح البورصة في العراق

2021/07/26 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، انخفاضاً مستمراً في تعاملات بورصة العراق اليوم الإثنين.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد جاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل 148.000 دنيار عراقي.

فيما جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ مقابل 146.900 دينار عراقي.

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