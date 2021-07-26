2021/07/26 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال العزاوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، ان "دائرة صحة المحافظة اجرت ١٢٧٤ مسح مختبري لفيروس كورونا هذا اليوم، ظهر منها ٢٣٥ مسحة موجبة، منها حالة واحدة من من الكوادر الطبية وحالتين من الكوادر الصحية".

وأشار الى تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي الوفيات ٣٤٥ وفاة، مشيرا الى تسجيل ١٨٢ حالة شفاء ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٥٨٦٢٢ حالة اي بنسبة ٩٦٪ من الحالات الكلي ".

واكد، ان "إجمالي الحالات المؤكدة ٦١١٩٥ حالة في عموم المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ديالى تعلن الموقف الوبائي الخاص بكورونا بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ديالى تعلن الموقف الوبائي الخاص بكورونا بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).