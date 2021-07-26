منطقة / حمى / السعودية تنضم الى قائمة التراث العالمي

2021/07/26 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / انضمّت منطقة / حِمى / في السعودية إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو، بحسب ما اعلنت المنظمة الاممية.وتضمّ حِمى أكثر من 34 موقعا يزخر بالنقوش الصخرية والآبار على امتداد أحد أقدم طرق القوافل التي كانت تعبر شبه الجزيرة العربية، وفق ما ورد في الموقع الإلكتروني للمنظمة.ونشرت اليونسكو تغريدة على "تويتر" جاء فيها "إدراج موقع جديد في قائمة اليونسكو للتراث العالمي: منطقة حمى الثقافية في المملكة العربية السعودية.مبروك!".وتمتدّ منطقة الفن الصخري الثقافي في حِمى على مساحة 557 كيلومترا مربعا وتضمّ 550 لوحة فن صخري تحوي مئات الآلاف من النقوش والرسوم الصخرية.وتعدّ واحدا من أكبر مجمعات الفن الصخري في العالم.وهي تقع عند نقطة مهمة على طرق القوافل القديمة وطرق التجارة التي كانت تعبر الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، ويعتقد أنها كانت احد الأسواق الرئيسية في شبه الجزيرة العربية القديمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية./ انتهى

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