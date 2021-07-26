دبي تحتضن اول معرض يدمج بين الفنين الرقمي والواقعي

2021/07/26 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / اعلن غاليري فيريتّي للفن المعاصر ومنصة «مورو كوليكتف» عن التحضير لافتتاح اول معرض يدمج بين الفن الرقمي والفن الواقعي في دبي ، في العاشر من آب ويستمر حتى الخامس عشر من ايلول .وتضم قائمة الفنانين المشاركين في المعرض كلاً من أحمد عماد الدين وكادارا إينياسي وإرفين باسكال وجوش رويل وهيليدون جيجا وفتحيه زموري.ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية الرقمية التي تمثل رموزاً غير قابلة للاستبدال (NFT)، وهي أعمال فنية رقمية فريدة يمكن التحقق من أصولها من خلال تقنية سلسلة «Blockchain»، إلى جانب جملة من الأعمال الفنية الواقعية والتقليدية.ويعد هذا المعرض الاول من نوعه الذي يجسّد حدثاً مهماً يدمج بين العالمين الرقمي والمادي، وذلك بهدف بناء الجسور بين الاعمال الفنية الرقمية المشفرة (NFT) من جهة والاعمال الفنية التقليدية والواقعية (IRL) من جهة اخرى./ انتهى

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