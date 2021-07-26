ما هو البديل من المقاطعة ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/07/26 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي هل ينتظر الشعب أربع سنوات عجاف أخرى حتى تنجز عملية التغيير ويتنفس الشعب الصعداء ؟ إن المشكلة الآن ليست المحاصصة والتوافقية بين الأحزاب لأن هاتين الظاهرتين ولدت معهما وستنتهي معهما من خلال المتناقضات والمصالح بينهم، وإن مقاطعة الانتخابات لا تقضي على المظاهر السلبية التي أفرزتها الأحزاب السياسية وإنما الوعي الفكري والنضال الجماهيري هو الذي يغير نتائج الانتخابات.



إن المشكلة الآن هي انفلات الس ......





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