2021/07/26 | 10:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الغزي: مشروع تطوير مدينة الصدر يتضمن إنشاء بنى تحتية وشبكة طرق وجسور » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:36

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