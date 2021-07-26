2021/07/26 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الإثنين، رحلات الخطوط الجوية العراقية ومواعيدها ليوم غد الثلاثاء.ويتضمن الجدول 52 رحلة من وإلى مطارات العراق المختلفة.وأدناه جدول الرحلات:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجدول..



رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد ومواعيدها المركز الخبري الوطني.

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