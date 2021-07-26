2021/07/26 | 12:14 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GafWh8AVq78

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجزرة البو دور التي راح ضحيتها 8 اشخاص - خط احمر ٢٠٢١ - الحلقة ٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجزرة البو دور التي راح ضحيتها 8 اشخاص - خط احمر ٢٠٢١ - الحلقة ٣) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).