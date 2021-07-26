هل يمكن اعادة التجربة التونسية في العراق؟.. البرلمان يرد - عاجل

2021/07/26 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين، على امكانية اعادة التجربة التونسية في العراق، من خلال قيام رئيس الجمهورية بحل الحكومة والبرلمان، بسبب الاوضاع التي يمر بها البلاد سواء كانت امنية او سياسية او حتى صحية واقتصادية.

وقال عضو اللجنة، سليم همزة، لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن اعادة التجربة التونسية في العراق، لسبب بسيط كون الحكم في العراق هو برلماني وليس جمهوري، ولهذا رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات ان يحل الحكومة والبرلمان، بمرسوم جمهوري، كما حصل في تونس".

وأضاف همزة، ان "هناك سبباً اخر يمنع تكرار التجربة التونسية في العراق، بعيداً عن صلاحيات رئيس الجمهورية بذلك، وهو ان الوضع السياسي هنا يختلف كثيراً عن تونس والكثير من الدول العربية، كون الحكم في العراق يتم عبر مشاركة كل الاطراف السياسية، وليس من خلال طرف سياسي واحد".

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه‎.‎

وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب‎".‎

وأضاف أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه‎.

‎ وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة‎.‎

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