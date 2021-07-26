2021/07/26 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

عزت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، أسباب تزايد النزاعات العشائرية في المحافظة الى تجدد النزاعات القديمة وتعكز بعض المنفلتين الى تكييف المحاكم النزاعات العشائرية وفق المادة 413 وليس 4 إرهاب.

وقال المنسق الاعلامي لشرطة ميسان سعد الزبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عودة بروز ظاهرة النزاعات العشائرية في المحافظة هو تجدد لنزاعات قديمة ".

وأضاف ان "تجدد النزاعات القديمة يعود لعدة أمور من بينها عدم حسمها بشكل نهائي من قبل العشائر إضافة الى تعكز بعض المنفلتين على قيام بعض المحاكم بتكيف النزاعات وفق المادة 413 من قانون العقوبات العراقي وليس المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأفاد الزبيدي ان "شرطة ميسان وبالتعاون مع بعض العشائر قامت بإجراءات امنية وعمليات واسعة تمكنت من خلالها من القبض على العديد من مثيري النزاعات العشائرية في المحافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تكشف سبب تزايد النزاعات العشائرية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تكشف سبب تزايد النزاعات العشائرية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).