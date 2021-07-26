2021/07/26 | 12:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن أي مسؤول حكومي عراقي يجامل الكويت ويتباحث معها دون التطرق الى تجاوزاتها يعد مشتركاً في عدم احترام سيادة العراق، لكون الكويت لاتقيم وزناً للعراق بينما تتباحث مع السعودية حول الحدود والآبار المشتركة.وقالت نصيف في بيان اليوم :" ان المسؤولين الكويتيين يجلسون أمام نظرائهم السعوديين مثل تلاميذ مهذبين أمام أساتذتهم، ويتباحثون حول القضايا المشتركة بكل تهذيب، ووقعوا معهم اتفاقية ملحَقَة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والمنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بينهما، علماً بأن البلدين قد أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في منطقتي الخفجي السعودية والوفرة الكويتية منذ 4 سنوات ".وأضافت :" بالمقابل فإن الكويت تتصرف بكل استعلاء وصلف وعناد معنا وكأنها لاتقيم وزناً للعراق، وهذا الأسلوب العدائي يقابله ، للأسف ،تخاذل من قبل المفاوض العراقي الذي لم يردع هذه التجاوزات المستمرة على السيادة العراقية ويغض النظر عن استمرار الكويت باستغلال آبار النفط المشتركة ".وتابعت :" إن أي مسؤول عراقي يجامل الجانب الكويتي على حساب المصلحة الوطنية يعد مشتركاً في عدم احترام سيادة العراق، ناهيك عن تهمة التواطؤ مع الكويت، والمتواطئون خونة في نظر القانون العراقي "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف: المفاوض الكويتي يجلس كتلميذ مهذب امام نظيره السعودي في حين لايقيم وزنا للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف: المفاوض الكويتي يجلس كتلميذ مهذب امام نظيره السعودي في حين لايقيم وزنا للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).