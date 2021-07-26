حكومة البصرة تبحث مع مسؤولة اممية مشروع انشاء دار لتأهيل الفتيات المعنفات

2021/07/26 | 12:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث معاون محافظ البصرة للشؤون الادارية ودوائر الشباب والرياضة معين الحسن ، مع مسؤولة برنامج الامم المتحدة للسكان سهى نمير، مشروع انشاء دار لتأهيل الفتيات المعنفات.واكد الحسن، بحسب بيان للمركز الاعلامي للمحافظة، دعم الحكومة المحلية لهذا المشروع الاجتماعي المهم، من خلال اخذ الموافقات الرسمية من قبل محافظ البصرة اسعد العيداني، والبدء بتنفيذه على ارض الواقع في اسرع وقت ممكن.واعربت مسؤولة البرنامج الاممي عن شكرها وتقديرها لموقف الحكومة المحلية في البصرة من اجل النهوض بهذا المشروع المجتمعي الهادف والفريد من نوعه في المحافظة، على حد وصفها./ انتهى

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