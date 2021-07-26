صندوق إعادة الإعمار ينهي تأهيل طريق بيجي – الشرقاط

2021/07/26 | 12:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة، اليوم الاثنين، تأهيل وتبليط طريق بيجي مفرق الشرقاط.وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان، إن “تم انجاز مشروع تبليط وتاهيل طريق بيجي مفرق الشرقاط بطول 44كم ممر الذهاب في محافظة صلاح الدين”.وأضاف أن “العمل بالمشروع تضمن قلع المقاطع المتضررة بشكل نظامي مع اعمال القشط وفرش طبقة الحصى الخابط وإعادة اكساء الطريق بطبقة أساس قيري 10 سم للمقلوعة وفرش طبقة سطحية 6 سم للمقاطع المتضررة ومعالجة التشققات برمل الكسارة والقير الحار مع فرش اكتاف الطريق ونصب سياج واقي وعلامات مرورية وصيانة مفاصل تمدد الجسور وتخطيط وتاثيث الطريق”.

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