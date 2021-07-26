2021/07/26 | 12:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، قرابة دولار مع تهديد فايروس كورونا وسيول الصين.إذ بددت المخاوف بشأن الطلب الناجمة عن انتشار السلالات المتحورة لفايروس كورونا، وكذلك سيول في الصين، أثر التوقعات بشح الإمدادات خلال بقية العام.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول 95 سنتا أو ما يعادل 1.3 بالمئة إلى 73.15 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.11 دولار للبرميل منخفضا 96 سنتا، وفي وقت سابق، نزل العقدان ما يزيد عن دولار.وواصلت الإصابات بفايروس كورونا الارتفاع في مطلع الأسبوع الحالي فيما سجلت بعض الدول زيادات يومية قياسية ومددت إجراءات العزل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يسجل هبوطاً في ظل تهديد كورونا وسيول الصين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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