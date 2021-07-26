الانتهاء من تأهيل طريق بيجي – الشرقاط

2021/07/26 | 12:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة، اليوم الاثنين، تأهيل وتبليط طريق بيجي مفرق الشرقاط.وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان، إن “تم انجاز مشروع تبليط وتاهيل طريق بيجي مفرق الشرقاط بطول 44كم ممر الذهاب في محافظة صلاح الدين”.وأضاف أن “العمل بالمشروع تضمن قلع المقاطع المتضررة بشكل نظامي مع اعمال القشط وفرش طبقة […]

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