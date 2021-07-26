لبرنامج “كشف حساب”.. مديرية المرور تتحدث عن اجراءاتها مع “السيارات المتوأمة”

2021/07/26 | 12:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت مديرية المرور العامة الاجراءات المتخذة مع السيارات المتوأمة، وتسجيل سيارات جديدة على اضبارة ومعلومات ورقم سيارة أخرى مسجلة.

وتحدث مدير علاقات واعلام المرور حيدر كريم خلال اتصال هاتفي لبرنامج الساعة الأخيرة الذي يقدمه الزميل محمد قيس على شاشة عراق 24 HD، حول الاجراءات القانونية المتخذة مع هذه المركبات مشيرا الى ان المشروع الوطني لتسجيل العجلات قلل من حدوث حالات كهذه، وضبط الكثير من المعقبين والموظفين الذين ساهموا بهذه العمليات غير القانونية.

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