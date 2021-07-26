العراق يبحث تشغيل محطة ميسان لإضافة 750 ميجاواط لمنظومة الكهرباء الوطنية

2021/07/26 | 12:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد وكيل وزارة الكهرباء العراقية لشؤون الإنتاج، عادل كريم، في مكتبه بمقر الوزارة، اجتماعاً موسعاً ضم مدير عام الدائرة الفنية في وزارة النفط ومدير عام شركة ربان السفينة، وعدد من الادارات العامة في الكهرباء؛ للتباحث بشأن الإمكانيات المتاحة …

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