"سومو" توضح الشروط المعتمدة لبيع النفط العراقي للشركات العالمية

2021/07/26 | 12:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضحت شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" مجموع إيرادات وصادرات النفط الخام خلال النصف الأول من العام الحالي، وكشفت عن إيرادات نفط الإقليم المصدر بشكل مباشر، كما حددت الشركة آلية اختيار الشركات العالمية المشترية للنفط الخام العراقي والشروط …

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