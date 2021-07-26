2021/07/26 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني مُنح ستة وعشرون ضابطا للشرطة (سلطة محقق) بعد اشتراكهم بالدورة التأهيلية المقامة في المعهد القضائي والتي استمرت لمدة ثلاثة اشهر، عملا باحكام المادة (51/هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعهد القضائي يمنح سلطة محقق لعدد من ضباط الشرطة المركز الخبري الوطني.

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