العلاوة السعرية تضيف أكثر من 55 مليون دولار.. العراق يحقق أكثر من 6 مليار دولار ببيع النفط خلال حزيران

2021/07/26 | 13:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 86) مليونا (765) الفا و(589) برميلاً ، بايرادات بلغت (6) مليار و( 143 ) مليون و (106) الف دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (83) مليون و(690) الف و ( 352 ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليونا و(75) الفا و(237) برميلا .

فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (70.801 ) دولارا .

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

ومن الجدير بالذكر ان كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر حزيران الماضي بلغ مجموعه اكثر من (55) مليون و(450) الف و (194) دولار .

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