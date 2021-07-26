"أتمنى لو تروا الندم على وجوههم".. طبيب يرسم صورة مفجعة لمرضى لم يتلقوا لقاح كورونا

2021/07/26 | 13:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الدكتور مايكل بولدينغ نداءً عاطفيًا للناس في ولاية أركنساس الأمريكية للحصول على لقاح فيروس كورونا.يتحدث الطبيب مع مذيعة CNN، باميلا براون، حول ما كان عليه علاج المرضى غير الحاصلين على التطعيم مع زيادة عدد الحالات.

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