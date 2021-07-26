التحالف الدولي: ملتزمون بمنع عودة تنظيم

2021/07/26 | 13:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد التحالف الدولي، أنه سيبقى ملتزمًا بدعم القوات الشريكة؛ لمنع عودة "داعش" وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقال التحالف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "سيبقى التحالف ملتزمًا بدعم قواتنا الشريكة لمنع عودة داعش وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأضاف، "منذ عام 2014 ، قمنا بتقديم الدعم إلى القوات الشريكة من أجل تمكين نموهم المستمر وقدرتهم حيث أدت جهودنا المشتركة إلى هزيمة ما يسمى بخلافة داعش المادية".

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