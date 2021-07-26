ملتزمون مع شركائنا باستمرار الحرب على الإرهاب ومنع عودة داعش

2021/07/26 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال التحالف الدولي، الاثنين، إنه سيبقى ملتزماً بدعم القوات الشريكة؛ لمنع عودة داعش وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقال التحالف في بيان: منذ عام 2014 قمنا بتقديم الدعم الى القوات الشريكة من أجل تمكين نموهم المستمر وقدرتهم حيث أدت جهودنا المشتركة إلى هزيمة ما يسمى بخلافة داعش المادية.

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