الصناعات الكهربائية يؤكد عزمه على البقاء بالدوري الممتاز

2021/07/26 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عبر مدرب فريق الصناعات الكهربائية، عادل نعمة ، اليوم الاثنين، عن عزم فريقه على البقاء في الدوري الممتاز، مشيرا الى همة فريقه العالية في مباراته امام الشرطة.

وقال نعمة لـ (بغداد اليوم)، ان "مباراتنا اليوم امام الشرطة مصيرية، وقمنا بالتحضير لها تحضيرا نفسيا قبل التحضير التكتيكي والخططي، اذ ان هذه المباراة هي بمثابة حصيلة موسم كامل وجهد عام كامل سيحدد من خلالها مصير النادي ومستقبل لاعبيه".

وأضاف، ان "الفريق سيلعب على نقاط ضعف والشرطة، الذي يعد واحدا من افضل الفرق، اذ من سوء حظنا ان الشرطة مطالب بتحقيق نتيجة جيدة لتحقيق المركز الثاني ".

وأوضح، ان "الفرق تتصارع اما لتخليص نفسها من الهبوط او من إيجاد موطئ قدم في المربع الذهبي".

وتابع "استلمت الفريق قبل ستة مباريات ، اربعة منها كانت خارج ارض ، فرغم صعوبة المباريات لكن ادائنا كان جيدا وسيتوج اليوم امام فريق الشرطة ، اذ نحن عازمون على البقاء في الدوري".

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