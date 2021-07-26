سعر صرف الدولار يسجل انخفاضا في الاسواق المحلية

2021/07/26 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجل سعر صرف الدولار امام الدينار انخفاضا اليوم الاثنين في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية .حيث سجل سعر بيع الدولار اليوم 147,750 دينارا لكل مائة دولار ، وسعر الشراء 147,000 دينار لكل مائة دولار ./انتهى8

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