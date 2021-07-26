الكهرباء تعلن إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بشأن تثبيت العقود

2021/07/26 | 13:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بشأن تثبيت العقود، فيما اشارت الى أن تحويل قراء المقاييس الى عقود متوقف على اجراء واحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الكهرباء تحركت نحو مطالبات موظفي قراء المقاييس لتحويلهم الى عقود، حيث أعدت كتباً رسمية ومفاتحات عديدة للأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "الاخيرة استفسرت بإمكانية وجود تخصيصات مالية لهذه الشريحة، واجبنا أن التخصيصات ستوفر لهم من اموال الجباية".

وأضاف أن "قرار تحويل قراء المقاييس الى عقود أصبح بيد الامانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرا الى أن "الوزارة تنتظر رد الامانة العامة بشأن هذا الموضوع".

وفيما يخص تثبيت عقود الوزارة إلى الملاك الدائم ممن مضى عليهم 5 سنوات واكثر، أشار إلى أن "اللجنة المشكلة من قبل الوزارة أنهت إعمالها وسيعلن عن ذلك"، موضحاً "اننا سننتظر إذا كان هنالك أشكال او استفسار وبعد ذلك تقدم الاسماء الى الدائرة الإدارية في مقر الوزارة".

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