2021/07/26 | 13:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الاثنين (26 تموز 2021)، بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

147,450

في اغلب صيرفات بغداد

شراء 147,000

بيع 148,000

وكانت أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية يوم أمس (25 تموز 2021)، على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

148,100

....

السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,500

بيع

148,500

————————————————-

اربيل - بورصة

148,050

——————————-

البصرة -بورصة

148,200

———————————

النجف - بورصة

148,150

———————————

السليمانية - بورصة

148,150

——————————-

الموصل - بورصة

148,150

———————————

ميسان

148,300

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغيّر طفيف لأسعار صرف الدولار في بورصة بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغيّر طفيف لأسعار صرف الدولار في بورصة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).