تغيّر طفيف لأسعار صرف الدولار في بورصة بغداد



تغيّر طفيف لأسعار صرف الدولار في بورصة بغداد
2021/07/26 | 13:27 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الاثنين (26 تموز 2021)، بحسب رصد مختصين. 

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آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

بغداد - بورصة الكفاح

147,450

في اغلب صيرفات بغداد

شراء 147,000

بيع   148,000

وكانت أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية يوم أمس (25 تموز 2021)، على النحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح  

148,100  

....  

السعر في اغلب صيرفات بغداد  

شراء  

147,500  

بيع  

148,500  

————————————————-  

اربيل - بورصة  

148,050  

——————————-  

البصرة -بورصة  

148,200  

———————————  

النجف - بورصة  

148,150  

———————————  

السليمانية - بورصة  

148,150  

——————————-  

الموصل - بورصة  

148,150  

———————————  

ميسان  

  

148,300  

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